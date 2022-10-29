13:47Мэр Москвы
За два года пассажирами автовокзала "Центральный" стали больше 1,6 млн человек
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
С момента открытия автовокзала "Центральный" его пассажирами стали больше 1,6 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, после реконструкции, которая завершилась два года назад, этот автовокзал стал самым большим и современным в Москве. Он связывает столицу с десятками городов Подмосковья, другими регионами России и странами.
Помимо него, в городе действуют еще три международных автовокзала и две автостанции: "Саларьево", "Северные Ворота", "Южные Ворота", "Орехово" и "Варшавская". Здания оборудованы в соответствии со всеми современными требованиями
Навигация внутри вокзалов такая же простая, как в подземке. Все сервисы адаптированы для маломобильных пассажиров, а также для родителей с детьми.
В 2020 году на месте старого автовокзала построили новый многофункциональный комплекс "Щелковский". В него которого вошли автовокзал, торгово-развлекательный центр и подземный паркинг.
Автовокзал "Центральный" занимает первый и последний этажи многофункционального комплекса. Зона отправления междугородних автобусов расположена на шестом этаже. Работы по реконструкции автовокзала стартовали в июне 2017 года.
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