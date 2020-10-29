Собянин открыл реконструированный автовокзал "Центральный"

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Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли новое здание автовокзала "Центральный" на Щелковском шоссе, самого большого в РФ и одного из самых крупных в Европе.

В ходе церемонии открытия мэр столицы и губернатор Подмосковья подписали соглашение между правительством Москвы и правительством Московской области о реализации мероприятий по дальнейшему сотрудничеству в области развития и улучшения транспортной инфраструктуры Московского региона. Соглашение включает открытие новых маршрутов, развитие Московских центральных диаметров, интеграцию билетной системы и внедрение единых стандартов транспортной безопасности.

"Мы продолжаем реализацию программы модернизации московских автовокзалов. За последние годы в Москве были построены три новых крупных автовокзала – "Южные ворота" на Бесединском шоссе, "Северные ворота" в Ховрине и "Саларьево" в Новой Москве", – отметил Собянин.

По его словам, вокзал – это еще один крупнейший проект в этой сфере. "После реконструкции открывается автовокзал "Центральный" на Щелковском шоссе − самый большой и современный автовокзал в Москве и России, который связывает столицу с десятками городов Подмосковья, другими регионами России и странами", – рассказал мэр.

Он также отметил, что вокзал реконструировали за счет частных средств.

"По договоренности с правительством Московской области автовокзал "Центральный" перейдет в собственность Москвы и станет частью городской транспортной системы", – рассказал мэр города.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, на месте старого автовокзала был построен новый многофункциональный комплекс "Щелковский". В него которого вошли автовокзал, торгово-развлекательный центр и подземный паркинг.

Автовокзал "Центральный" занимает первый и последний этажи многофункционального комплекса. Зона отправления междугородних автобусов расположена на шестом этаже.

С автовокзала автобусы будут отправляться в Московскую область и 12 городов России. Кроме того, в расписании будут международные рейсы. Планируется, что ежедневно автовокзал будет обслуживать 216 рейсов, 3 тысячи пассажиров.