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Транспорт

12:08

Собянин и Воробьев договорились о развитии транспортной инфраструктуры

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона. Они договорились о реализации мероприятий по дальнейшему сотрудничеству в области развития и улучшения данной отрасли.

Отмечается, что в рамках стратегии предусматривается открытие новых маршрутов, развитие МЦД, интеграция билетной системы и внедрение единых стандартов транспортной безопасности.

"Транспортное сотрудничество с Московской областью является стратегическим, потому что совершенно очевидно, что без единой стратегии развития транспорта невозможно развиваться ни Московской области, ни Москве. Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую область выезжают миллионы людей, которые пользуются и общественным наземным транспортом, и, собственно, личным транспортом", − приводит пресс-служба мэра и правительства Москвы слова Собянина.

Он добавил, что в настоящее время создается уникальный проект − единая билетная проездная система. Планируется, что она будет запущена в январе.

"Огромное направление, которое есть − развитие МЦД, пригородного сообщения, по сути дела, наземного метро. Ежедневно по пригороду и МЦД проезжает около 2 миллионов человек. И год от года это сообщение становится комфортнее и интенсивнее. Одно из направлений, это, конечно, наземный общественный транспорт, мы вместе регулируем потоки, предъявляем единые требования", − добавил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин и Андрей Воробьев открыли реконструированный автовокзал "Центральный". Он находится на Щелковском шоссе. Транспортный узел также объединяет в себе многофункциональный торгово-развлекательный комплекс.

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