В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В Москве с понедельника, 18 октября, усилится контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщил Дептранс столицы в Telegram.

Отмечается, что рейды будут проходить на всех станциях метро. В них будут участвовать представители ГКУ "Организатор перевозок" и сотрудники полиции.

"Строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД", – сказано в сообщении.

В ведомстве призвали заранее готовиться к поездкам, в частности надевать маски и перчатки. При этом в случае недомогания рекомендуется не покидать дом.

"Это поможет сберечь ваше здоровье и не подвергать опасности других пассажиров", – заключили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что пассажиров не пустят в транспорт в Москве без маски и перчаток, даже если они оплатили проезд, а контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте усилят – проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы.

Также стало известно, что почти 100 тысяч человек оштрафовали в транспорте Москвы за отсутствие средств индивидуальной защиты за пять месяцев действия перчаточно-масочного режима.

