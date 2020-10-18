В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте

18:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
В Москве с понедельника, 18 октября, усилится контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщил Дептранс столицы в Telegram.
Отмечается, что рейды будут проходить на всех станциях метро. В них будут участвовать представители ГКУ "Организатор перевозок" и сотрудники полиции.
"Строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД", – сказано в сообщении.
В ведомстве призвали заранее готовиться к поездкам, в частности надевать маски и перчатки. При этом в случае недомогания рекомендуется не покидать дом.
"Это поможет сберечь ваше здоровье и не подвергать опасности других пассажиров", – заключили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что пассажиров не пустят в транспорт в Москве без маски и перчаток, даже если они оплатили проезд, а контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте усилят – проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы.
Также стало известно, что почти 100 тысяч человек оштрафовали в транспорте Москвы за отсутствие средств индивидуальной защиты за пять месяцев действия перчаточно-масочного режима.
В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: