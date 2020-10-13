Почти 100 тысяч пассажиров оштрафованы в Москве за отсутствие масок и перчаток

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Почти 100 тысяч человек оштрафовали в транспорте Москвы за отсутствие средств индивидуальной защиты за пять месяцев действия перчаточно-масочного режима. Об этом ТАСС сообщил глава ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
По словам Султанова, с 12 мая специалисты оформили постановлений на общую сумму более 479 миллионов рублей. Также глава учреждения рассказал, что отсутствие средств защиты у пассажира влечет за собой штраф в размере 5 тысяч рублей. Фиксируют нарушения во время рейдов, которых ежедневно проводят более 100. Проверки проводятся регулярно более чем на 100 станциях метро, в наземном транспорте.
"По мнению санитарных врачей, наложение сезонной простуды и коронавируса является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Поэтому просим школьников, пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, поберечь себя и воздержаться от поездок по городу", – подчеркнул Султанов.
Ранее сообщалось, что контроль за масочным режимом в общественном транспорте и такси усилят и в Подмосковье. Соответствующее поручение дал губернатор МО Андрей Воробьев.
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