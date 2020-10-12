В Подмосковье усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

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Контроль за масочным режимом в общественном транспорте и такси необходимо усилить, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона дал соответствующее поручение, передает Агентство "Москва".

Воробьев подчеркнул, что в регионе ведется работа по соблюдению масочного режима. Однако некоторые таксисты иногда ездят с маской на подбородке, добавил губернатор.

"Главное управление внутренних дел, прошу обратить внимание на рекомендацию всем водителям, особенно общественного транспорта и такси, соблюдать масочный режим. Человек расслабляется, но это критически важно", – заявил Воробьев на совещании с правительством Московской области, добавив, что и сами граждане обязаны соблюдать меры безопасности, в частности, в общественном транспорте.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в регионе будет увеличено количество коек для пациентов с коронавирусом к 1 ноября до 15 тысяч.

