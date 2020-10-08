Воробьев призвал отказаться от поездок в общественном транспорте

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что дисциплина и ответственность каждого жителя области позволит избежать повторного ввода жестких ограничений в регионе.
По его словам, число госпитализаций растет, поэтому главная задача – сдержать распространение вируса, обезопасить себя и родных.
"Чтобы избежать карантина и жестких ограничений, как весной, нужны дисциплина и ответственность каждого", – написал глава области в Instagram.
Губернатор добавил, что необходимо отказаться от поездок в общественном транспорте или пользоваться им только в случае крайней необходимости.
"Либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему неотложные, критически важные дела", – отметил Воробьев.
Также он призвал носить защитные маски при посещении мест массового скопления людей и не заниматься самолечением.
Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве.
В России зарегистрировано 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.
Воробьев рекомендовал подмосковным школам уйти на каникулы с 5 октября
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