Воробьев призвал отказаться от поездок в общественном транспорте

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что дисциплина и ответственность каждого жителя области позволит избежать повторного ввода жестких ограничений в регионе.

По его словам, число госпитализаций растет, поэтому главная задача – сдержать распространение вируса, обезопасить себя и родных.

"Чтобы избежать карантина и жестких ограничений, как весной, нужны дисциплина и ответственность каждого", – написал глава области в Instagram.

Губернатор добавил, что необходимо отказаться от поездок в общественном транспорте или пользоваться им только в случае крайней необходимости.

"Либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему неотложные, критически важные дела", – отметил Воробьев.

Также он призвал носить защитные маски при посещении мест массового скопления людей и не заниматься самолечением.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве.

В России зарегистрировано 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.