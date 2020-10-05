Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей

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Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Они будут организованы в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское", сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы рассказал об этом при осмотре одного из госпиталей в "Сокольниках".

"В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе мы приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей – это в "Сокольниках" и в "Крылатском". Сами госпитали существуют не отдельно. Они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID-19", – рассказал Сергей Собянин.

По словам главы города, данные госпитали, стационары и больницы Москвы укомплектовывают резервные госпитали необходимым врачебным и медицинским персоналом. "Надеюсь, что они будут работать эффективно и спасут многие жизни москвичей", – подчеркнул глава города.

Мэр столицы добавил, что в эти два госпиталя будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни. Он обратил внимание, что весной в Москве создали целый ряд резервных госпиталей, представляющих собой клиники, которые соответствуют самым современным требованиям.

"Здесь также есть палаты интенсивной терапии. К каждой койке подведены медицинские газы, кислород. Блоки питания, блоки выписки, блоки поступлений пациентов – все сделано по самым высоким стандартам", – отметил Собянин

Градоначальник также сообщил, что ранее власти Москвы приняли решения, которые связаны с усложнением эпидемиологической ситуации. В частности, рекомендовано соблюдать домашний режим для граждан в возрасте 65 лет и старше и для горожан с хроническими заболеваниями.

"Необходимо соблюдать все требования, которые установлены санитарными врачами и специальным режимом борьбы с COVID-19. Это залог того, чтобы нам стабилизировать ситуацию. Это очень важно", – заключил мэр города.

Первых пациентов комплекс в "Сокольниках", как ожидается, примет в начале октября. Перепрофилирование ледового дворца "Крылатское" в коронавирусный стационар выполнили в апреле – мае этого года.

Ранее работодателей в Москве обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.