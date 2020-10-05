Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей

12:35
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Они будут организованы в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское", сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Мэр Москвы рассказал об этом при осмотре одного из госпиталей в "Сокольниках".
"В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе мы приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей – это в "Сокольниках" и в "Крылатском". Сами госпитали существуют не отдельно. Они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID-19", – рассказал Сергей Собянин.
По словам главы города, данные госпитали, стационары и больницы Москвы укомплектовывают резервные госпитали необходимым врачебным и медицинским персоналом. "Надеюсь, что они будут работать эффективно и спасут многие жизни москвичей", – подчеркнул глава города.
Мэр столицы добавил, что в эти два госпиталя будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни. Он обратил внимание, что весной в Москве создали целый ряд резервных госпиталей, представляющих собой клиники, которые соответствуют самым современным требованиям.
"Здесь также есть палаты интенсивной терапии. К каждой койке подведены медицинские газы, кислород. Блоки питания, блоки выписки, блоки поступлений пациентов – все сделано по самым высоким стандартам", – отметил Собянин
Градоначальник также сообщил, что ранее власти Москвы приняли решения, которые связаны с усложнением эпидемиологической ситуации. В частности, рекомендовано соблюдать домашний режим для граждан в возрасте 65 лет и старше и для горожан с хроническими заболеваниями.
"Необходимо соблюдать все требования, которые установлены санитарными врачами и специальным режимом борьбы с COVID-19. Это залог того, чтобы нам стабилизировать ситуацию. Это очень важно", – заключил мэр города.
Первых пациентов комплекс в "Сокольниках", как ожидается, примет в начале октября. Перепрофилирование ледового дворца "Крылатское" в коронавирусный стационар выполнили в апреле – мае этого года.
Ранее работодателей в Москве обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: