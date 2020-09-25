В Москве вводят меры для ограничения роста заболевших COVID-19

08:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом.
Мэр отметил, что, по мнению врачей, наложение двух болезней – простуды и коронавируса – является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
По словам Собянина, с понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок.
Также следует временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.
Ежедневные покупки и оплату счетов лучше поручить более молодым членам семьи или ходить в магазины и аптеки как можно реже, не забывая о масочно-перчаточном режиме.
Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости будут выданы больничные листы.
Мэр также обратился к руководителям предприятий и организаций, попросив перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.
Собянин напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.
Ранее Собянин рассказал, что в Москве будут наращивать объемы вакцинации от коронавируса. По его словам, разговоры по поводу того, нужно прививаться или нет, "находятся вне логики".
"У нас вариантов два: либо мы прививаемся, либо можем находиться в постоянном риске заболеть", – отметил мэр. Он добавил, что в городе "активно растет выявляемость тех, кто заболел COVID-19".
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в свою очередь, сообщила, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она отметила, что в городе созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.
Собянин прокомментировал рост случаев COVID-19 в Москве
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