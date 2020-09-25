В Москве вводят меры для ограничения роста заболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом.

Мэр отметил, что, по мнению врачей, наложение двух болезней – простуды и коронавируса – является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Москвичей старше 65 лет попросили оставаться дома

По словам Собянина, с понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок.

Также следует временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.



Вирус пока не побежден, пандемия еще продолжается. Поэтому сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность.

Ежедневные покупки и оплату счетов лучше поручить более молодым членам семьи или ходить в магазины и аптеки как можно реже, не забывая о масочно-перчаточном режиме.

Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости будут выданы больничные листы.



Но если ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности.

Возобновление режима удаленной работы

Мэр также обратился к руководителям предприятий и организаций, попросив перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.



Однако сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей.

Собянин напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.



Сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность. Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах. Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве будут наращивать объемы вакцинации от коронавируса. По его словам, разговоры по поводу того, нужно прививаться или нет, "находятся вне логики".

"У нас вариантов два: либо мы прививаемся, либо можем находиться в постоянном риске заболеть", – отметил мэр. Он добавил, что в городе "активно растет выявляемость тех, кто заболел COVID-19".

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в свою очередь, сообщила, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она отметила, что в городе созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.