ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
В ООН поблагодарили Владимира Путина за "щедрое" предложение вакцины сотрудникам.
Как заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генерального секретаря организации Антониу Гуттериша, медицинские службы изучат предложение президента РФ.
Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Также российский лидер заявил, что для восстановления глобальной экономики после пандемии коронавируса потребуются новые нестандартные решения.
В данном контектсе он указал на роль ООН и других межгосударственных объединений, а также призвал расчистить мировую торговлю от "нелегитимных санкций".
Неделя высокого уровня впервые проходит в полувиртуальном формате. Выступления лидеров транслируются в записи из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса.
Постпреды государств в штаб-квартире имеют право вживую озвучить выступления от лица своих лидеров и предварять их речи вступительным словом.
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