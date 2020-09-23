ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

В ООН поблагодарили Владимира Путина за "щедрое" предложение вакцины сотрудникам.

Как заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генерального секретаря организации Антониу Гуттериша, медицинские службы изучат предложение президента РФ.

Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Также российский лидер заявил, что для восстановления глобальной экономики после пандемии коронавируса потребуются новые нестандартные решения.

В данном контектсе он указал на роль ООН и других межгосударственных объединений, а также призвал расчистить мировую торговлю от "нелегитимных санкций".

Неделя высокого уровня впервые проходит в полувиртуальном формате. Выступления лидеров транслируются в записи из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса.

Постпреды государств в штаб-квартире имеют право вживую озвучить выступления от лица своих лидеров и предварять их речи вступительным словом.