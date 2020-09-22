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Президент России Владимир Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций, чтобы восстановить экономику после пандемии коронавируса. Он считает, что сейчас особенно актуально предложение РФ о введении "зеленых коридоров" для торговли.

"Прежде всего всего это важно сделать для товаров первой необходимости, лекарств, продовольствия и средств индивидуальной защиты", – приводит РИА Новости слова главы государства во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Российский лидер также добавил, что такая расчистка и освобождение от барьеров станут хорошим подспорьем для восстановления глобального роста и сокращения безработицы.

Ранее эксперт оценила ущерб мировой экономике от коронавируса. По словам главного экономиста Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун, пандемия COVID-19 будет стоить мировой экономике 7 триллионов долларов к концу 2021 года.