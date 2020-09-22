Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Президент России Владимир Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций, чтобы восстановить экономику после пандемии коронавируса. Он считает, что сейчас особенно актуально предложение РФ о введении "зеленых коридоров" для торговли.
"Прежде всего всего это важно сделать для товаров первой необходимости, лекарств, продовольствия и средств индивидуальной защиты", – приводит РИА Новости слова главы государства во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Российский лидер также добавил, что такая расчистка и освобождение от барьеров станут хорошим подспорьем для восстановления глобального роста и сокращения безработицы.
Ранее эксперт оценила ущерб мировой экономике от коронавируса. По словам главного экономиста Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун, пандемия COVID-19 будет стоить мировой экономике 7 триллионов долларов к концу 2021 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: