Эксперт оценила ущерб мировой экономике от коронавируса

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Пандемия коронавируса будет стоить мировой экономике 7 триллионов долларов к концу 2021 года, сообщила в интервью газете Les Echos главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун.
"Мировая экономика не собирается восстанавливаться быстро. С вирусом придется жить еще много месяцев. Это исключает возможность скорого возврата прежней экономической активности", – отметила Бун, назвав это серьезным потрясением.
Эксперт добавила, что если некоторые страны прекратят бюджетную поддержку, то это еще больше усугубит ситуацию.
По прогнозам ОЭСР, в 2020 году мировой ВВП снизится на 4,5%.
Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия может войти в топ-5 экономик мира по паритету покупательной способности в 2020 году.
Он подчеркнул, что теперь перед РФ стоит задача войти в пять наиболее развитых экономик мира. Исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту позволит удержать позиции страны в этой группе, полагает Орешкин.
Москва вошла в топ мирового рейтинга по эффективности экономической политики в пандемию
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