Путин сообщил, что пик проблем в экономике пройден

Фото: скриншот телеканала "Россия 24"

Владимир Путин рассказал, что пик вызванных пандемией COVID-19 экономических проблем в РФ уже был пройден. По словам президента России, в 2021 году экономика восстановится.

"Во-первых, мы считаем, что пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но в общем-то здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира", – сказал глава государства в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам президента, золотовалютные резервы растут, несмотря на пандемию коронавируса.

"У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно", – считает Владимир Путин.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что лучше, если цены на нефть были выше, чем сейчас. "Лучше бы она была чуть побольше. Но и резервы растут у нас. Несмотря ни на какие сложности, резервы растут, это создает дополнительную подушку безопасности", – отреагировал президент России на замечание Сергея Брилева, что цена на нефть опять составляет 46 долларов за баррель.

Ко всему прочему, российский лидер сказал, что в 2020 году уровень инфляции в стране может составить порядка 3,4–3,41%.

"У нас макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас, несмотря на предсказания, что будут большие колебания, у нас 3,4% инфляция только на сегодня", – отметил Путин.

Спад российской экономики в этом году может составить 5-6%, добавил президент.

Ранее Путин заявил о сдержанной позиции России в отношении ситуации в Белоруссии. "На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, европейские и американцы", – отметил он.