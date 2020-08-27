Путин сообщил, что пик проблем в экономике пройден

Фото: скриншот телеканала "Россия 24"
Владимир Путин рассказал, что пик вызванных пандемией COVID-19 экономических проблем в РФ уже был пройден. По словам президента России, в 2021 году экономика восстановится.
"Во-первых, мы считаем, что пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но в общем-то здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира", – сказал глава государства в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам президента, золотовалютные резервы растут, несмотря на пандемию коронавируса.
"У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно", – считает Владимир Путин.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что лучше, если цены на нефть были выше, чем сейчас. "Лучше бы она была чуть побольше. Но и резервы растут у нас. Несмотря ни на какие сложности, резервы растут, это создает дополнительную подушку безопасности", – отреагировал президент России на замечание Сергея Брилева, что цена на нефть опять составляет 46 долларов за баррель.
Ко всему прочему, российский лидер сказал, что в 2020 году уровень инфляции в стране может составить порядка 3,4–3,41%.
"У нас макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас, несмотря на предсказания, что будут большие колебания, у нас 3,4% инфляция только на сегодня", – отметил Путин.
Спад российской экономики в этом году может составить 5-6%, добавил президент.
Ранее Путин заявил о сдержанной позиции России в отношении ситуации в Белоруссии. "На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, европейские и американцы", – отметил он.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: