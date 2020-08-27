Путин запустит движение по новому участку трассы "Таврида" в Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Владимир Путин в четверг, 27 августа, откроет в Крыму автомобильное движение по новому участку трассы "Таврида", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По словам пресс-секретаря, президент РФ сам проедет по трассе и пообщается с рабочими.
Трасса "Таврида" располагается на территории республики Крым и города федерального значения Севастополь. Она имеет четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления.
На трассе отсутствуют одноуровневые пересечения с другими дорогами. Расчетная скорость движения – 120 километров в час. Завершение строительства запланировано на конец 2023 года.
В июле запустили движение по участку трассы от Белогорска до Симферополя. Его протяженность составляет протяженность которого 27,5 метра.
Ранее управление федеральных автодорог "Тамань" объявило аукцион на проектирование и строительство дороги от Краснодара к Крымскому мосту. Начальная цена проекта – более 59,1 миллиарда рублей.
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