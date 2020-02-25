Названа стоимость билета на прямые поезда между Москвой и Севастополем

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Стоимость билета на прямые поезда, которые начнут курсировать между Москвой и Севастополем с 27 апреля текущего года, будет начинаться от 3 тысяч 56 рублей 90 копеек. Об этом свидетельствуют данные сайта "Гранд Сервис Экспресс".

Как следует из данных, приведенных на сайте, пассажиры рейса 27 апреля будут находиться в пути один день 14 часов и 10 минут. Обратный рейс отправится 28 апреля и пробудет в пути один день 11 часов и 23 минуты.

Со 2 мая с Москвы начнут отправляться поезда в Евпаторию. Стоимость билетов начинается от 2 тысяч 934 рублей 50 копеек, а время в пути составит один день 13 часов и 15 минут. Поезда из Москвы в Феодосию начнут ходить с 7 мая.

25 декабря 2019 года в Крым прибыл первый пассажирский поезд, который выехал из Санкт-Петербурга.

Владимир Путин официально открыл движение поездов по Крымскому мосту 23 декабря. Состав, в котором находился глава государства, проследовал из Керчи в Тамань.

До этого была открыта автомобильная часть моста. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.

