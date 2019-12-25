Аксенов призвал не обращать внимания на заявления Украины по Крымскому мосту

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Заявления официальных лиц Украины по поводу запуска железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив не заслуживают внимания. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Украинские власти до сих пор не верят. Им сложно сказать что-то. Маразм разной степени у тех, кто не верит и кто злобой дышит. Мы на них не отвлекаемся", – цитирует его РИА Новости.

Аксенов выразил благодарность президенту и строителям, а также предложил людям, которые сомневаются в запуске Крымского моста, прокатиться по нему. "Давайте прокатим. Мы здесь встретим", – заключил глава Крыма.

Ранее первый пассажирский поезд, который проехал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл в Севастополь. Поезд следовал по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

С 24 декабря четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем. Путь длиной более двух тысяч километров займет 33 часа. Поезда из столицы до Севастополя через Симферополь начнут перевозки весной 2020 года.

Как отметил Владимир Путин, в 2020 году по Крымскому мосту проедет порядка 14 миллионов человек, также по нему провезут порядка 13 миллионов тонн грузов.

