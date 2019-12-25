Проехавший Крымский мост поезд прибыл в Севастополь

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Первый пассажирский поезд, который проехал по железнодорожной части Крымского моста, пересекая Керченский пролив, прибыл в Севастополь, сообщает РИА Новости.

Поезд следовал по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь. Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста.

Ранним утром поезд встретили в Симферополе, где в него зашли для поездки к конечной станции маршрута глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Поезд №7 Таврия с вагонами купе и плацкарт преодолел 2741 километр. Время в пути составило 43,5 часа.

По словам генерального директора компании-перевозчика по железнодорожной части Крымского моста "Гранд сервис экспресс" Александра Ганова, на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано более 57 тысяч билетов.

С 24 декабря четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа. Поезда из столицы до Севастополя через Симферополь начнут перевозки весной 2020 года.

По словам Владимира Путина, в следующем году по Крымскому мосту проедут порядка 14 миллионов человек, также по нему будет провезено около 13 миллионов тонн грузов.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 16 мая прошлого года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.

