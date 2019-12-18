Песков назвал открытие железнодорожного моста в Крым главным событием года

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Кремль считает одним из главных событий в этом году открытие железнодорожного моста через Керченский пролив. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Я бы сказал, что главное еще произойдет. Очень важно – это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост. Я думаю, в любом случае главными все-таки должны быть темы, которые связаны и с развитием страны, и с теми или иными процессами страны", – отметил он.

Помимо этого, Песков добавил, что и международные события также всегда находятся в центре внимания.

Отмечается, что автомобильная часть Крымского моста была открыта 16 мая прошлого года. Запуск движения поездов по железнодорожной его части запланировано на декабрь текущего года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина равна 19 километрам.