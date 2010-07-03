Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым купили в первый день продаж

Более пяти тысяч билетов в Крым купили россияне в первый день старта продаж, передает телеканал Москва 24.
Продажа билетов на поезда в Крым открылась утром 8 ноября. Первый проездной документ выкупили в 08:01, через минуту после старта продаж. А за первые пять часов разошлось более 1,5 тысячи билетов.
Выполнять перевозки будут именные составы дального следования "Таврия". Курсировать будут двухэтажные вагоны повышенной комфортности: с душем, кондиционерами, удобными диванами, телевизорами, USB-разъемами. Стоимость билетов начинается от трех тысяч рублей.
"Оснащены эти вагоны по самым современным требованиям, в каждом из них есть места для маломобильных пассажиров, есть кондиционеры, биотуалеты. Первый поезд начнет движение 23 декабря из Санкт-Петербурга с Московского вокзала в 14:00 и прибудет в Севастополь", – заявил генеральный директор компании-оператора железнодорожных перевозок Александр Ганов,
Пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов, выведут на маршрут, который соединит Санкт-Петербург и Севастополь. Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00. Поезд проедет 2741 километр за 43,5 часа.
Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Начало движения – 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь займет 33 часа (2009 километров).
Из Санкт-Петербурга в Севастополь можно будет доехать за 3500 рублей. Стоимость билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей.
Поезда пройдут по самому протяженному в России мосту – Крымскому. Его длина – 19 километров. Автомобильное движение по нему открыто с 2018 года, этим летом сообщалось об окончании укладки рельсов.
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