Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым купили в первый день продаж

Более пяти тысяч билетов в Крым купили россияне в первый день старта продаж, передает телеканал Москва 24.

Продажа билетов на поезда в Крым открылась утром 8 ноября. Первый проездной документ выкупили в 08:01, через минуту после старта продаж. А за первые пять часов разошлось более 1,5 тысячи билетов.

Выполнять перевозки будут именные составы дального следования "Таврия". Курсировать будут двухэтажные вагоны повышенной комфортности: с душем, кондиционерами, удобными диванами, телевизорами, USB-разъемами. Стоимость билетов начинается от трех тысяч рублей.

"Оснащены эти вагоны по самым современным требованиям, в каждом из них есть места для маломобильных пассажиров, есть кондиционеры, биотуалеты. Первый поезд начнет движение 23 декабря из Санкт-Петербурга с Московского вокзала в 14:00 и прибудет в Севастополь", – заявил генеральный директор компании-оператора железнодорожных перевозок Александр Ганов,

Пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов, выведут на маршрут, который соединит Санкт-Петербург и Севастополь. Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00. Поезд проедет 2741 километр за 43,5 часа.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Начало движения – 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь займет 33 часа (2009 километров).

Из Санкт-Петербурга в Севастополь можно будет доехать за 3500 рублей. Стоимость билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей.

Поезда пройдут по самому протяженному в России мосту – Крымскому. Его длина – 19 километров. Автомобильное движение по нему открыто с 2018 года, этим летом сообщалось об окончании укладки рельсов.

