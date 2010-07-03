Появились фотографии интерьера поездов в Крым

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым. Их опубликовал на своем сайте перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

"В состав поездов, курсирующих по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, входят купейные и плацкартные вагоны. По маршруту Москва – Симферополь ходят двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ", – напомнил оператор.

Вагоны СВ курсируют в составе двухэтажных поездов. В них есть души и биотуалеты, в купе два нижних дивана с индивидуальным освещением. В комплект входит полотенце, горячее питание, телевизор комплекты постельного белья.



Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Купейные вагоны курсируют в составе одноэтажных и двухэтажных поездов. В них есть биотуалеты, в каждом купе две верхние и две нижние полки, полотенце, горячее питание, постельное белье.



Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

В штабном вагоне – две нижние и две верхние полки. Также здесь есть специальное купе для багажа и места для лиц с ограниченными возможностями, биотуалеты, постельное белье и полотенце. Возможен провоз маленьких домашних животных.

Плацкартные вагоны курсируют в составе одноэтажных поездов. Здесь так же, как и в других вагонах, есть биотуалеты, кондиционеры, розетки 220В и USB и необходимые бытовые принадлежности.



Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов, выведут на маршрут, который соединит Санкт-Петербург и Севастополь. Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00. Поезд проедет 2741 километр за 43,5 часа.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Начало движения поездов состоится 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь займет 33 часа (2009 километров).

Из Санкт-Петербурга в Севастополь можно будет доехать за 3500 рублей. Стоимость билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей.

