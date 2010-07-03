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Общество

16:52

Почти 2,5 тысячи человек купили билеты на поезда до Крыма

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 2,5 тысячи россиян купили железнодорожные билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга с начала продаж. Об этом сообщает ТАСС.

"По состоянию на 15:00 мск через кассы в Крыму продано 606 билетов на поезда, а в целом по стране 2484 билета. Кассы работают без сбоев, все в порядке", – заявили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).

Продажа билетов на поезда в Крым открылась утром 8 ноября. Первый проездной документ выкупили в 08:01, через минуту после старта продаж. А за первые пять часов разошлось более 1,5 тысячи билетов.

Желающих опробовать новый маршрут было так много, что сайт перевозчика "Гранд сервис экспресс", который реализует продажу билетов до Крыма, начал работать с перебоями.

Первый поезд "Таврия" (№ 7/8) отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. На следующий день состав поедет из Москвы в Симферополь, он преодолеет 2009 километров за 33 часа. Доехать до Крыма из Москвы можно за 2966 рублей, а из Петербурга – за 3500 рублей.

Поезда пройдут по самому протяженному в России мосту – Крымскому. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение на нем открыто с 2018 года, этим летом сообщалось об окончании укладки рельсов.

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