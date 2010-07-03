Первый поезд проехал по Крымскому мосту

Фото: ТАСС/Сергей Леваненков

По железнодорожной части Крымского моста со станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная в тестовом режиме проехал тепловоз. Об этом сообщает ТАСС.

Глава компании "Стройгазмонтаж", которая является генподрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг сообщил, что движение по железнодорожной части моста планируется запустить в декабре текущего года.

"В настоящее время движение осуществляется в техническом режиме", – отметил Ротенберг.

Мост в Крым из Краснодарского края самый длинный в России. Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года Владимир Путин открыл автомобильное движение, проехав по мосту за рулем КамАЗа. Поезда начнут курсировать в конце 2019 года. В июле стало известно о завершении процесса укладки рельсов.

12 августа на автомобильной части Крымского моста был установлен очередной рекорд трафика: за сутки по нему проехали 35989 машин.

Прежний рекорд продержался всего один день – 11 августа на Крымском мосту зафиксировали трафик в 35307 автомобилей. Вместе с тем в 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны также была отмечена 12 августа, тогда речь шла о 33359 транспортных средствах за сутки.

