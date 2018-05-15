Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Официально движение по мосту запустят в 5.30 16 мая. Во вторник праздник в честь завершения работ провели мостостроители, передает телеканал Москва 24.

Владимир Путин принял участие в открытии Крымского моста



Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Его длина составляет 19 километров. Первыми пользоваться дорогой смогут легковые автомобили и туристические автобусы. Грузовики въедут на мост позднее. Железнодорожное движение запустят в конце 2019 года.

Ранее был открыт путепровод, ведущий к Крымскому мосту. Объект облегчит транспортное сообщение между двумя районами Керчи и позволит автомобилистам попадать к новой переправе.

Пропускная способность моста – 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. За год по нему будут проезжать 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов. Максимальная разрешенная скорость движения на мосту составит 90 километров в час.