В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда открылось 13 мая. Объект облегчит транспортное сообщение между двумя микрорайонами города, сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета по дорожному хозяйству.

"Движение запущено. Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 километра смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы, в нижней части – транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно", – цитирует представителей комитета ТАСС.

На путепроводе есть тротуар для пешеходов шириной 2,25 метра. Он снабжен ограждениями, оборудован четырьмя остановками для общественного транспорта, а движение на съездах регулируют светофоры.

В госкомитете добавили, что открытие объекта – часть подготовки к запуску движения к запуску автоподхода к Крымскому мосту, которое состоится в ближайшие дни.

Сам Крымский мост также должен открыться в ближайшее время. Старт автомобильного движения запланирован на начало туристического сезона. Первыми воспользоваться новой переправой через Керченский пролив смогут водители легковых авто, а также туристических автобусов. Грузовики на мост пустят позднее.