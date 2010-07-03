На Крымском мосту установлен новый рекорд трафика

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В понедельник, 12 августа, на Крымском мосту был установлен очередной рекорд трафика: за сутки по нему проехали 35989 машин, пишет РИА Новости.

Отмечается, что прежний рекорд продержался всего один день – 11 августа на Крымском мосту зафиксировали трафик в 35307 автомобилей. Вместе с тем в 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны также была отмечена 12 августа, тогда речь шла о 33359 транспортных средствах за сутки.

Всего с начала лета по Крымскому мосту проехали почти 1,7 миллиона машин. Рост потока связывают с пиком сезона отпусков. В августе мостом в течение суток пользуются около 30 тысяч автомобилей.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый длинный в России. Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года Владимир Путин открыл автомобильное движение, проехав по мосту за рулем КамАЗа. Поезда начнут курсировать в конце 2019 года. В июле стало известно о завершении процесса укладки рельсов.