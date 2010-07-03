В Крыму прокомментировали призыв ввести санкции из-за Крымского моста

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Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал возможное введение Украиной санкций из-за Крымского моста.

"Они могут сколько угодно говорить о санкциях, о планах возвращения Крыма. Действительность состоит лишь в том, что Крым – это Российская Федерация", – цитирует Ганжара RT.

По его словам, санкции и блокада только укрепляли российский статус Крыма и выбор людей, проголосовавших за присоединение к РФ на референдуме в 2014 году.

Вместе с тем, Ганжара отметил, что в настоящее время "есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить".

Он также полагает, что многие европейские страны ищут "окна возможностей" с целью отменить хотя бы часть санкций и налаживания экономического сотрудничества с Россией.

Также Ганжара считает, что жители Украины хотят выхода из кризиса собственной страны, но никто не предпринимает никаких шагов в этом направлении.

Ранее постпред президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич призвал ввести санкции в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.

Накануне МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым по случаю Дня Военно-Морского Флота.