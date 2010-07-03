Украина угрожает России новыми санкциями

Украинское правительство готовит законопроект о расширении санкционного пакета против российской стороны. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по вопросу "временно оккупированных" территорий.
Сообщается, что в первую очередь ограничительные меры коснутся компаний, которые работают в Крыму. В список попали 24 российских предприятия, задействованных в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым".
В Киеве заявляют, что деятельность таких компаний создает потенциальные угрозы национальной безопасности Украины.
Ранее солист музыкальной группы "Океан Эльзы" предложил создать закон о сосуществовании России и Украины. В Госдуме РФ отреагировали, назвав предложение нелепым.
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