Украина угрожает России новыми санкциями

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Украинское правительство готовит законопроект о расширении санкционного пакета против российской стороны. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по вопросу "временно оккупированных" территорий.

Сообщается, что в первую очередь ограничительные меры коснутся компаний, которые работают в Крыму. В список попали 24 российских предприятия, задействованных в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым".

В Киеве заявляют, что деятельность таких компаний создает потенциальные угрозы национальной безопасности Украины.

Ранее солист музыкальной группы "Океан Эльзы" предложил создать закон о сосуществовании России и Украины. В Госдуме РФ отреагировали, назвав предложение нелепым.