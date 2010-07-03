Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко

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Офис президента Украины просит кабмин уволить главу Киевской городской администрации Виталия Кличко. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Василия Рябчука.

В нескольких украинских СМИ ранее распространилась информация о том, что Кличко стал фигурантом уголовного дела из-за земельных махинаций. Сам политик эти данные решительно опровергает, а обвинения на своей странице в Facebook называет "раздутой чушью".

Виталий Кличко родился 19 июля 1971 года в селе Беловодском Московского района Киргизской ССР. В 1984 году переехал на Украину. С 1996 года выступал на профессиональном ринге. Политическую карьеру начал в марте 2006 года.

В мае 2014 года был избран Киевским городским головой (мэром), получив 56,7 процента голосов. Месяц спустя Петр Порошенко назначил Кличко главой Киевской городской государственной администрации. Право назначать на эту должность предоставлено президенту, а решение конституционного суда позволяет одному человеку занимать должности Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации, так как считается, что их совмещение является наиболее верным залогом эффективной работы руководителя города.

В случае увольнения с одной должности Кличко останется в статусе "Киевский городской голова".

