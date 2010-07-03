Москалькова опровергла данные об освобождении украинских моряков

Решения о возвращении на родину украинских моряков, арестованных в России, не принималось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову.
Ранее о возможности освобождения моряков журналистам рассказала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.
"Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы", – заявила Денисова в интервью "Общественному ТВ".
Ранее Владимир Зеленский назвал поводом для возобновления диалога Украины с РФ возвращение моряков.
25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин, в свою очередь, назвал это происшествие провокацией.
Ранее государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении Петра Порошенко по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе. Основанием стало заявление Андрея Портнова, обвинившего Порошенко в том, что, будучи лидером страны, он послал украинских моряков в Керченский пролив, тем самым совершив госизмену.
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