Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

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Владимир Зеленский высказался за обмен арестованного главреда портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на кинорежиссера Олега Сенцова.

"Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это – не разменная монета", – цитирует РИА Новости украинского президента.

Политик отметил, что цель Киева – возвращение из РФ всех удерживаемых украинских граждан. При этом возможность обмена украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года, глава государства отверг.

"Мы не говорим про обмен наших моряков. Моряков нам должны вернуть", – подчеркнул Зеленский.

Ранее в Кремле назвали освобождение Вышинского "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой. В то время как Зеленский считает поводом для возобновления диалога с РФ возвращение на родину моряков.

25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. В Кремле назвали это происшествие провокацией.

В конце мая международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. Однако Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов и оставил украинских моряков под стражей.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе. Под стражей они пробудут еще три месяца.

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Украинского режиссера Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

