Суд продлил арест Вышинского до 22 июля

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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский останется под стражей до 22 июля. Подольский суд Киева отказал защите в ходатайстве об изменении меры пресечения, сообщает РИА Новости.

Вышинского задержали 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Спустя два дня Херсонский городской суд вынес постановление об аресте.

Ранее Вышинского этапировали из Херсона в Киев. Его адвокат говорил, что условия содержания журналиста были ужасными.

Вышинский уже обращался за помощью к Владимиру Путину, пообещав, что откажется от украинского гражданства. Президент РФ назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Россия направила Украине ноты протеста с требованием освободить журналиста.