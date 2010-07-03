Журналиста Вышинского этапировали из Херсона в Киев

Фото: twitter.com

Главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского этапировали из Херсона в Киев. В украинской столице он находится уже четыре дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

Адвокат рассказал об "ужаснейших условиях" содержания. По словам Доманского, в камере нет света, нет матрасов. Он полагает, что это связано с отношением к "политическим заключенным".

"Мы сейчас пытаемся уточнить, с какой целью нарушены его права как задержанного", – добавил адвокат.

Вышинского арестовали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.