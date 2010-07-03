Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков

Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов на продление сроков ареста украинских моряков, передает "Интерфакс". Они останутся под стражей до 24 и 26 июля.
В ноябре 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир и малые бронированные артиллерийские катера. Они следовали из Одессы в Мариуполь.
Находившимся на кораблях 24 украинцам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей. Инцидент там назвали провокацией.
Москва утверждала, что Киев не уведомлял о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. По сведениям спецслужбы, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия. Срок предварительного расследования продлен до 25 августа.
Международный трибунал ООН по морскому праву же постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера. Президент Владимир Зеленский считает, что если решение будет выполнено, это станет первым сигналом со стороны РФ о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. МИД РФ намерен отстаивать свою позицию.
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