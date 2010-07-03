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16:15

МИД пообещал отстаивать позицию по ситуации с украинскими моряками

политика

16:15

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Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Министерство иностранных дел России намерено отстаивать свою позицию по ситуации с украинскими моряками. Об этом сообщается на сайте МИДа.

"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ситуацию в Керченском проливе можно было избежать, если бы были соблюдены требования российского законодательства о судоходстве в данном районе. МИД также призвал Украину впредь действовать именно таким образом.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Москва должна освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера, которые задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив. Она ответила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят пакет необходимых мер в связи с ноябрьскими событиями в акватории.

Хатчисон добавила, что США и НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море. Она подчеркнула, что недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал это происшествие провокацией.

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