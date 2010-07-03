В НАТО намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В НАТО собрались принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, передает ТАСС.

Заявила об этом во вторник постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. По ее словам, на совещании в среду главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят пакет необходимых мер, в связи с ноябрьским инцидентом в Керченском проливе.

Она пояснила, что речь идет об укреплении разведки и отправке большего количества кораблей НАТО в Черное море. С ее точки зрения, выработанные НАТО шаги важны для стран – соседей России по черноморскому региону. По мнению Хатчисон, на данном этапе требуется, чтобы страны региона "были свободны от российского вмешательства".

Американский постпред добавила, что США и НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море. Она подчеркнула, что недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал это происшествие провокацией.