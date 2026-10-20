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20 октября, 13:50

Общество

Прощание с журналистом Михаилом Пономаревым пройдет 23 октября в Москве

Фото: РИА Новости/Виталий Савельев

Церемония прощания с российским журналистом и телеведущим Михаилом Пономаревым состоится в пятницу, 23 октября, в Москве. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его дочь Мария Пономарева.

"С 12:00 до 13:00 по адресу город Москва, Савеловский проезд, дом 10, строение 4", – сказала собеседница агентства.

Церемония пройдет в комплексе "Ритуал".

Пономарев скончался 19 октября. По словам родственников, причиной смерти стал инфаркт.

Журналист вел программу "Вести" на РТР с 1991 по 1999 год. Он также подготовил сюжет в самом первом выпуске "Вестей". В конце 1990-х ведущего отстранили от эфира после конфликта с начальством. После ухода с РТР Пономарев перешел на ТВ-6, где до 2001 года работал в "Новостях".

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