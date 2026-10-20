Двоих прохожих могут наградить за спасение мальчика, выпавшего из окна в Москве

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Руководство ГСУ СК России по Москве рассмотрит вопрос о награждении граждан, которые спасли четырехлетнего ребенка, выпавшего из окна жилого дома в районе Некрасовка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

19 октября 2026 года на улице 2-й Вольской участковый врач-педиатр во время обхода увидела на окне четвертого этажа малолетнего ребенка. Она попросила помочь мужчину, шедшего мимо. Вдвоем они быстро растянули пальто и поймали мальчика в момент падения.

"Благодаря своевременным, решительным и слаженным действиям прохожих трагедии удалось избежать", – пояснили в управлении СК.

Сейчас угрозы для жизни и здоровья четырехлетнего мальчика нет, уточнили в ведомстве. В ведомстве добавили: доследственную проверку проводит Кузьминский межрайонный следственный отдел следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве. По данным Агентства "Москва", в момент происшествия мама мальчика находилась в другой комнате.

Ранее в башкирском Стерлитамаке шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома. Выяснилось, что, пока мать девочки находилась на кухне, ребенок в другой комнате забрался на подоконник, открыл окно и выпал из него. Пострадавшую госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

