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20 октября, 13:21

Политика

Депутат Луговой предложил закрыть посольство Великобритании в России

Фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Посольство Великобритании в России необходимо закрыть. С такой инициативой на пленарном заседании Госдумы выступил первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Депутат обратился к МИД с предложением приурочить закрытие дипмиссии к открытию международного проекта ЛДПР "Бритлаг". Луговой назвал 14 декабря днем борьбы с колониализмом.

"Бритлаг" – является инициативой Лугового от апреля 2026 года. Проект призван содействовать выплате репараций и возврату культурных ценностей странам, пострадавшим от Британской империи. Также "Бритлаг" предлагает установить памятник жертвам британского колониализма, открыть у посольства Великобритании выставку об исторических преступлениях и усилить просветительскую работу на эту тему.

Ранее дипломаты генконсульства Германии в Санкт-Петербурге сняли со здания флаги ФРГ и Евросоюза. Представительство закрывают по решению МИД России в ответ на недружественные шаги Берлина.

Поводом для обострения стал августовский инцидент в аэропорту Лейпцига, где рядом с украинским Ан-124 нашли беспилотник со взрывателем и примерно 800 граммами взрывчатки, а позже – еще один дрон с гексогеном.

В Германии это назвали гибридной атакой и объявили о закрытии российского генконсульства в Бонне и Русского дома, тогда как в Москве произошедшее и реакцию Берлина сочли намеренной провокацией.

Ответной мерой стало решение России закрыть отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Глава МИД Сергей Лавров объяснил это тем, что оставлять действия Берлина без симметричного ответа нельзя.

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