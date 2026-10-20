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20 октября, 13:33

Технологии

В Москве выпустили первую в РФ бионическую стопу с микропроцессорным управлением

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичная компания выпустила первую в России бионическую стопу с микропроцессорным управлением, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Руководитель департамента Анатолий Гарбузов отметил, что устройство получило алгоритмы искусственного интеллекта: они автоматически регулируют работу стопы. Механизм сгибается вверх и вниз, за счет чего шаг становится естественнее, а человеку проще удерживать равновесие при движении. Конструкция защищена от пыли и влаги.

Новинка рассчитана на людей с массой тела до 125 килограммов. Ее можно применять для прогулок, поездок на велосипеде, работы, бега и интенсивных силовых упражнений. В департаменте добавили, что серийное производство планируют начать в начале 2027 года.

"Создание отечественной продукции с интеллектуальными системами управления – важный шаг в развитии отрасли. Внедрение передовых решений способствует совершенствованию здравоохранения и снижению зависимости от зарубежных разработок", – подчеркнул Гарбузов.

В Москве работает свыше 230 предприятий, которые выпускают медицинские изделия. Москва – крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Каждый год в столице появляется порядка 150 высокотехнологичных предприятий. Сейчас в городе насчитывается 4 тысячи 735 промышленных компаний, на которых заняты 767 тысяч человек.

Производителям доступно более 20 мер поддержки, в том числе компенсация процентов по инвестиционным кредитам и налоговые льготы. Сергей Собянин объявил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности. В программе – более 25 мероприятий для бизнеса, студентов, молодых специалистов, жителей и туристов.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал отечественную микросхему, объединяющую электронные приборы в единую сеть для быстрой передачи и обработки данных. Разработкой занимается компания "Ангстрем". Устройство уже подано для включения в реестр российской промышленной продукции.

Микросхема действует по мировому протоколу RS-485, используемому в промышленной автоматизации, энергетике и системах безопасности. Разработка имеет спрос в промышленности и городской инфраструктуре. Полный цикл производства – от проектирования кристалла до выпуска изделия – обеспечивает контроль качества и стабильность поставок.

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