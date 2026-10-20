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Американская делегация на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло намерена призвать Киев пойти на уступки по Донбассу. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на New York Times.

В частности, дипломаты США планируют убедить украинского лидера, что удержание подконтрольной ВСУ части региона бессмысленно. Вашингтон также может представить возможное соглашение как экономически выгодное для Украины.

Для этого Зеленскому нужно будет отказаться от возражений против условий урегулирования, предлагаемых Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп указал, что Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине. По мнению американского лидера, главе киевского режима стоит уступить место другому участнику мирных переговоров.

Зеленский при этом заявлял, что США при Трампе пытаются склонить Украину к капитуляции. По его словам, он рассчитывает на изменение ситуации после промежуточных выборов в США, хотя нынешний период остается тяжелым.