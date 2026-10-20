Врач Соломатина: мясо птицы и рыбные консервы помогут в профилактике остеопороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мясо птицы, рыбные консервы, семена кунжута и бобовые должны регулярно присутствовать в рационе для профилактики остеопороза. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Соломатина напомнила, что огромную роль в структуре костей играет не только кальций, но и белок. Поэтому крайне важно его достаточное количество в рационе.

По ее словам, желательно, чтобы белок был легкоусвояемым и животного происхождения, ведь именно тогда в комплекте будут все необходимые аминокислоты. Получить его можно из мяса рыбы и птицы, а также молочных продуктов: сыра, творога, отметила врач.



Елена Соломатина рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Если говорить о растительных источниках, то лучше всего подходят бобовые, тем более что они также богаты кальцием и фитоэстрогенами. Последние способны частично компенсировать снижение уровня эстрогенов у женщин старше 60 лет, а именно оно часто провоцирует у них развитие остеопороза.

Однако в то же время с белком нельзя перебарщивать, иначе почки начнут усиленно выводить продукты его распада, а вместе с ними кальций и магний, нехватка которых также может способствовать развитию заболевания. Поэтому важно придерживаться нормы, которая в среднем составляет полтора грамма белка на килограмм веса, предупредила врач.

"Что касается кальция, то его тоже много в молочных продуктах, особенно в твердых сырах, например в пармезане. Также минералом богаты семена кунжута, а еще прекрасным источником служат любые рыбные консервы. К тому же в них еще белок и витамин D, без которого кальций не усваивается", – подчеркнула диетолог.

Еще одним важным регулятором усвоения кальция является магний. Поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе для профилактики остеопороза. Его много в любых орехах и семечках, а также зеленых овощах, отметила Соломатина.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что такие элементы, как калий, магний и кальций, способны переходить из свежих ягод в сироп варенья. При этом остаются в нем в легкоусвояемой форме.