Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 13:27

Общество
Главная / Новости /

Врач Соломатина: мясо птицы и рыбные консервы помогут в профилактике остеопороза

Диетолог назвала главные продукты для профилактики остеопороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мясо птицы, рыбные консервы, семена кунжута и бобовые должны регулярно присутствовать в рационе для профилактики остеопороза. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Соломатина напомнила, что огромную роль в структуре костей играет не только кальций, но и белок. Поэтому крайне важно его достаточное количество в рационе.

По ее словам, желательно, чтобы белок был легкоусвояемым и животного происхождения, ведь именно тогда в комплекте будут все необходимые аминокислоты. Получить его можно из мяса рыбы и птицы, а также молочных продуктов: сыра, творога, отметила врач.

Если говорить о растительных источниках, то лучше всего подходят бобовые, тем более что они также богаты кальцием и фитоэстрогенами. Последние способны частично компенсировать снижение уровня эстрогенов у женщин старше 60 лет, а именно оно часто провоцирует у них развитие остеопороза.
Елена Соломатина
рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Однако в то же время с белком нельзя перебарщивать, иначе почки начнут усиленно выводить продукты его распада, а вместе с ними кальций и магний, нехватка которых также может способствовать развитию заболевания. Поэтому важно придерживаться нормы, которая в среднем составляет полтора грамма белка на килограмм веса, предупредила врач.

"Что касается кальция, то его тоже много в молочных продуктах, особенно в твердых сырах, например в пармезане. Также минералом богаты семена кунжута, а еще прекрасным источником служат любые рыбные консервы. К тому же в них еще белок и витамин D, без которого кальций не усваивается", – подчеркнула диетолог.

Еще одним важным регулятором усвоения кальция является магний. Поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе для профилактики остеопороза. Его много в любых орехах и семечках, а также зеленых овощах, отметила Соломатина.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что такие элементы, как калий, магний и кальций, способны переходить из свежих ягод в сироп варенья. При этом остаются в нем в легкоусвояемой форме.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика