Морской трибунал ООН потребовал от России вернуть Украине корабли и моряков

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Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Москва должна освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера, которые задержали в Керченском проливе в ноябре прошлого года, передает "Интерфакс".

"Трибунал требует от РФ освободить три украинских корабля и 24 задержанных украинских моряков и позволить им вернуться на Украину", – заявил председатель Пак Чжин Хен в ходе оглашения выдержек решения международного трибунала.

По его словам, Москве и Киеву нужно избегать обострения спора по инциденту в Керченском проливе.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив. Она ответила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят пакет необходимых мер в связи с ноябрьскими событиями в акватории.

Хатчисон добавила, что США и НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море. Она подчеркнула, что недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал это происшествие провокацией.