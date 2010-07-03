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01:26

Минобороны Украины объявило о проходе кораблей через Керченский пролив

политика за рубежом

01:26

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что киевские власти вновь направят корабли через Керченский пролив, передает УНИАН.

По словам министра, отказ от попыток прохода через пролив значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и собственной территории.

Он добавил, что это произойдет, когда будут полностью готовы Военно-морские силы, а также будет получена поддержка со стороны партнеров.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич назвал заявление "блефом" и отметил, что Украина может "хоть завтра" направить корабли при соблюдении соответствующих процедур.

"Какие-либо другие варианты будут пресекаться Россией самым жестким образом, что уже и было продемонстрировано", – написал сенатор в Facebook.

25 ноября российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые без уведомления пересекли границу России.

Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы. В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине.

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