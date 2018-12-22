США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

Фото: depositphotos/etienjones

Соединенные Штаты выделят Военно-морским силам (ВМС) Украины 10 миллионов долларов в качестве помощи после инцидента в Керченском проливе.

Также планируют увеличить "помощь Украине в области безопасности" Литва и Великобритания, цитирует РИА Новости представителя госдепартамента США Роберта Палладино.

По его словам, Россия должна вернуть Украине задержанные суда и арестованных моряков, а также "держать Керченский пролив и Азовское море открытым для транзита в украинские порты".

Помимо прочего, Палладино призвал Россию "уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды".

21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Украины Петр Порошенко пойдет на обострение отношений с РФ.

По его словам, это продиктовано "электоральными интересами" украинского лидера накануне выборов. При этом Вашингтон "должен поддерживать Порошенко".

25 ноября российские пограничники с применением силы задержали три корабля украинских ВМС, которые нарушили границу РФ. Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы на два месяца.

В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине, а Киев ответил введением военного положения в стране и решением не продлевать Договор о дружбе с Россией.