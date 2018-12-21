Песков предупредил о курсе Порошенко на обострение отношений с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в программе "Большая игра" на Первом канале, что глава Украины Петр Порошенко пойдет на обострение отношений с РФ.
По его словам, это продиктовано "электоральными интересами" украинского лидера накануне выборов. При этом Вашингтон "должен поддерживать Порошенко".
Также представитель Кремля заметил, что двусторонние отношения между РФ и США "находятся в положении жертвы" украинской провокации в Черном море.
Песков указал, что США вынуждены "нянчиться" с Порошенко, несмотря на его слабый рейтинг, так как вложили в переворот на Украине "слишком много денег".
Пресс-секретарь президента предположил, что вложения в Порошенко должны "как-то, наверное, окупиться, принести какие-то дивиденды", однако "это не очень получается".
Представитель Кремля обратил внимание, что находящиеся в бедственном положении российско-украинские отношения сейчас оказались в еще более кризисном состоянии.
При этом многие граждане Украины сохраняют братскую симпатию к россиянам. Песков отметил, что Владимир Путин "весьма последователен в своей линии на строгое разделение русофобских украинских властей и народа Украины".
Говоря о конфликте на востоке Украины, Песков заверил, что Россия будет "поддерживать всеми доступными средствами народ Донбасса, который был отвергнут собственной страной".
Песков заключил, что Киев отказался платить жителям Донбасса пенсии и социальные выплаты, а также поставлять лекарства, поэтому "это делает Российская Федерация".
20 декабря Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что решить политические вопросы в Донбассе при помощи силы не удастся. По его словам, Россия заинтересована в мире и продолжит поддерживать жителей Донбасса.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.