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05:04

Песков предупредил о курсе Порошенко на обострение отношений с РФ

власть политика

05:04

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в программе "Большая игра" на Первом канале, что глава Украины Петр Порошенко пойдет на обострение отношений с РФ.

По его словам, это продиктовано "электоральными интересами" украинского лидера накануне выборов. При этом Вашингтон "должен поддерживать Порошенко".

Также представитель Кремля заметил, что двусторонние отношения между РФ и США "находятся в положении жертвы" украинской провокации в Черном море.

Песков указал, что США вынуждены "нянчиться" с Порошенко, несмотря на его слабый рейтинг, так как вложили в переворот на Украине "слишком много денег".

Пресс-секретарь президента предположил, что вложения в Порошенко должны "как-то, наверное, окупиться, принести какие-то дивиденды", однако "это не очень получается".

Представитель Кремля обратил внимание, что находящиеся в бедственном положении российско-украинские отношения сейчас оказались в еще более кризисном состоянии.

При этом многие граждане Украины сохраняют братскую симпатию к россиянам. Песков отметил, что Владимир Путин "весьма последователен в своей линии на строгое разделение русофобских украинских властей и народа Украины".

Говоря о конфликте на востоке Украины, Песков заверил, что Россия будет "поддерживать всеми доступными средствами народ Донбасса, который был отвергнут собственной страной".

Песков заключил, что Киев отказался платить жителям Донбасса пенсии и социальные выплаты, а также поставлять лекарства, поэтому "это делает Российская Федерация".

20 декабря Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что решить политические вопросы в Донбассе при помощи силы не удастся. По его словам, Россия заинтересована в мире и продолжит поддерживать жителей Донбасса.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

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