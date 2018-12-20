Украинские власти прямо вмешиваются в церковную жизнь – Путин

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Власти Украины прямо вмешиваются в церковную жизнь в стране, считает Владимир Путин.

На ежегодной большой пресс-конференции он заявил, что такого не было несколько десятилетий с момента распада СССР.

"То, что сейчас происходит в православии, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь", – отметил глава государства.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании автокефальной украинской церкви. В ответ Синод Украинской православной церкви разорвал евхаристическое общение с Константинополем. Прихожан призвали не участвовать в таинствах в храмах Константинопольского патриархата.

Собор избрал главой новой церкви Украины митрополита УПЦ Киевского патриархата Епифания Думенко. Избранный глава вышел на сцену на Софийской площади. Президент страны представил его как главу новой церкви.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.