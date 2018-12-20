Украинские власти прямо вмешиваются в церковную жизнь – Путин

Власти Украины прямо вмешиваются в церковную жизнь в стране, считает Владимир Путин.
На ежегодной большой пресс-конференции он заявил, что такого не было несколько десятилетий с момента распада СССР.
"То, что сейчас происходит в православии, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь", – отметил глава государства.
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании автокефальной украинской церкви. В ответ Синод Украинской православной церкви разорвал евхаристическое общение с Константинополем. Прихожан призвали не участвовать в таинствах в храмах Константинопольского патриархата.
Собор избрал главой новой церкви Украины митрополита УПЦ Киевского патриархата Епифания Думенко. Избранный глава вышел на сцену на Софийской площади. Президент страны представил его как главу новой церкви.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.