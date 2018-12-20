Путин заявил, что Россия продолжит помогать Донбассу

Решить политические вопросы в Донбассе при помощи силы не удастся, заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. По его словам, Россия заинтересована в мире и продолжит поддерживать жителей Донбасса.
При этом Путин отметил, что пока у власти на Украине "находятся русофобы, ненормальная ситуация между Россией и Украиной продолжится вне зависимости от того, кто в Кремле".
Говоря о ситуации на Украине, российский лидер подчеркнул, что дело в отношении к людям, а не в персоналиях. При этом глава государства отметил, что несмотря на попытки Киева помешать, торговый оборот РФ и Украины растет.
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На мероприятие аккредитовались 1702 журналиста. Это рекордное количество.
Первая большая пресс-конференция российского лидера прошла 18 июля 2001 года. На встречу с президентом в прошлом году было аккредитовано 1640 журналистов. Тогда Путину задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут, это было в 2008 году.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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