Генассамблея ООН приняла резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, которую предложила Украина. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, еще 72 государства воздержалось, передает ТАСС.
В резолюции говорится, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины".
Также там содержится осуждение России из-за строительства моста через Керченский пролив. Кроме того, в документе критикуются "наложенные Россией ограничения на проход иностранных судов в Азовском море".
16 ноября третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, где наблюдается "усиление давления на общины религиозных меньшинств".
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