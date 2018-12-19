Международный валютный фонд одобрил новый кредит Украине

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Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил кредит для Киева. Программа помощи рассчитана на 14 месяцев и составит 3,9 миллиарда долларов.

В ближайшее время Украина получит первый транш в 1,4 миллиарда долларов, говорится в заявлении Министерства финансов Украины.

Ранее сообщалось, что МВФ выдвинул Киеву четыре условия для того, чтобы получить новый кредит. В частности, власти должны увеличить цены на газ на 23 процента.

Кроме того, Киев должен реорганизовать Государственную службу, принять сбалансированный бюджет и провести антикоррупционную реформу.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года. В общей сложности речь шла о 17,5 миллиарда долларов. Фонд осуществил транши на сумму 8,7 миллиарда долларов.

Ранее МВФ в обзоре европейской экономики назвал Крым частью России. В отчете показатели по Крыму и Севастополю указаны в составе общероссийских.