Всех задержанных украинских моряков арестовали на два месяца

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Меру пресечения последним девяти гражданам Украины, которые на кораблях ВМС нарушили границу России, 28 ноября избрал Киевский районный суд Симферополя. Моряков арестовали до 25 января, передает "Интерфакс".

Под стражу заключили командиров буксира "Яны Капу" Олега Мельничука и бронекатера "Никополь" Богдана Небылицу, сотрудника СБУ Андрея Драча, а также Владимира Лисового, Дениса Гриценко, Юрия Безъязычного, Вячеслава Зинченко, Евгения Семидоцского и Андрея Шевченко.

Накануне аналогичную меру пресечения выбрали для 15 из 24 задержанных украинцев. Из них 12 были арестованы по решению суда Симферополя и еще трое – по вердикту горсуда Керчи.

Моряков, которые получили ранения во время инцидента в Керченском проливе, отправят в СИЗО после выписки из больницы.

25 ноября пограничники РФ с применением силы задержали три украинских корабля, которые незаконно пересекли государственную границу. Все суда отконвоировали в Керчь, а ФСБ завела уголовное дело.

Ранее Владимир Путин назвал события в Черном море нечистоплотной игрой киевской власти на обострение с целью подавления политических противников. По мнению российского президента, произошедшее стоит считать провокацией перед выборами на Украине.

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